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خورفكان تحتفي بزوارها بأجواء العيد

خورفكان تحتفي بزوارها بأجواء العيد
23 ابريل 2023 02:01

فهد بوهندي (خورفكان) 

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تشهد مدينة خورفكان إقبالاً كبيراً من الزوار والسياح خلال أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد، حيث كانت من الوجهات السياحية الرئيسية التي يقبل عليها الزوار الذين قدموا من مختلف مدن الدولة، لما تتمتع به من مقومات ومشاريع سياحية تم افتتاحها أخيراً، حيث شهد مدخل خورفكان كثافة واضخة في حركة الزوار والازدحام المروري قبل الوصول للمدينة ابتداءً من استراحة سد الرفيصة التي تقع على طريق الشارقة خورفكان، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث يستمتع زوار استراحة سد الرفيصة بالجلوس في الكافيهات والمطاعم المطلة على بحيرة السد. كما شهد كورنيش خورفكان إقبالاً كبيراً من الزوار من المواطنين والمقيمين  الذين يقضون إجازة عيد الفطر على كورنيش خورفكان.
كما يقصد عدد كبير من الزوار ميدان النوافير والاستمتاع بالمساحات الخضراء الواسعة المطلة على منظر جميل وسط نوافير المياه، إضافة إلى استمتاع أطفالهم بمناطق لعب الأطفال المخصصة.
 من جهة أخرى، زارت أعداد كبيرة من القادمين منطقة سوق الشرق الشعبية حيث الجلسات التراثية والكافيهات الراقية، والاستمتاع بوجبات محلية في المطاعم الشعبية بينها أكلات العيد المخصصة لهذا التوقيت.

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