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ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة جاسم محمد حمد المدفع

ولي عهد الشارقة وراشد بن حميد خلال أداء واجب العزاء ( وام)
23 ابريل 2023 02:01

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له جاسم محمد حمد عبدالرحمن علي المدفع.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
حضر واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بالشارقة، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال.

الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي عهد الشارقة
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