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الإمارات

جابر الخييلي يتبرع بمليون درهم لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»

جابر الخييلي
23 ابريل 2023 02:01

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أكد جابر حمد سهيل عويضة الخييلي مدير عام مركز سهيل بن عويضة الخييلي  -الذي تبرع بمليون درهم لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» في حملة عطاء أبوظبي- أن ثقافة التبرع والمساهمة المجتمعية تعتبر من أكثر صور وأشكال الإنسانية التي تعلمناها من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما نراه اليوم هو نتاج الغرس عند قيام دولة الإمارات، لافتاً إلى أن  دولة الإمارات التي أضحت عاصمة العطاء والعمل الإنساني والاجتماعي.
وقال: ما نراه اليوم إنما هو تجسيد لروح التسامح والتراحم والتلاحم والتكافل الاجتماعي ما بين المواطنين والمقيمين على أرض دار زايد الخير.
وقال الخييلي: إن دولة الإمارات أرست قواعد ونهج طريق العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، ليكون عنصراً فاعلاً وداعماً لمشاريع التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا النهج الذي نسير عليه إنما آت من نهج القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،  واليوم يكمل مسيرة الخير والعطاء الإنساني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأضاف الخييلي: إن العمل الخيري يعتبر قيمة إنسانية عظيمة لا تقدر بثمن، بل تتمثل في صور البذل والعطاء الإنساني والاجتماعي بكل أشكاله، من حيث كونه سلوكاً حضارياً حقيقياً والذي لا يمكن رؤية استمرار حركة النمو والاستدامة فيه سوى في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة.

هيئة المساهمات المجتمعية
أبوظبي
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