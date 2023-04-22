حملات توعية للحد من هدر الطعام في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملات توعية تركز على الحد من هدر الطعام وتأثيراته الضارة اقتصادياً وبيئياً من خلال تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات لجمهور المستهلكين حول أهمية الحفاظ على الطعام والتشجيع على الاستخدام الأمثل للأغذية.

وتستهدف الحملة التي شملت كلاً من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، تغيير سلوك أفراد المجتمع في التعامل مع الطعام من خلال التوعية بالتخطيط للوجبات، تحديد الكميات المناسبة من الأطعمة التي يتم شراؤها، الحفاظ على المواد الغذائية من خلال التخزين الآمن والصحيح، الممارسات الغذائية الصحيحة والتداول الآمن للغذاء.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية الحفاظ على الطعام، والحد من الهدر منه من خلال برامجها المختلفة التي تركز على ضرورة الابتعاد عن العادات الغذائية السلبية، والبدء في تقليل كميات الغذاء التي يتم إعدادها، وشراء الغذاء بقدر الحاجة، مع مراعاة اشتراطات التخزين الصحيحة والتسوق الآمن، وغيرها من السلوكيات الإيجابية للمحافظة على الأغذية والحد من هدرها.

وحثت جميع أطراف السلسلة الغذائية على تجنب السلوكيات والعادات التي تؤدي إلى فقد وهدر الأغذية طوال مراحل السلسلة من المزرعة إلى المائدة، مشيرة إلى الهدر الأكبر للأغذية يحدث خلال مراحل من الحصاد حتى البيع بالتجزئة، وبالتالي لا بد من العناية بالمنتجات عبر هذه المراحل، واتباع النصائح والإرشادات التي تحد من فقد الغذاء.

كما دعت «الهيئة»، من خلال حملتها، إلى «عدم تخزين كميات كبيرة من الأغذية في المنزل، خاصة أن ثلاجة البيت غير معدة لتخزين الأغذية وإنما لحفظها لوقت قصير قبل استهلاكها، لذا يفضل عدم شراء كميات من الأغذية أكبر من الحاجة الفعلية لها، ومن المهم غسل اليدين قبل ملامسة الأغذية الجاهزة لتفادي انتقال البكتريا إليها، ما يمكنك من حفظ الزائد منها لاستخدامها لاحقاً أو إعطائها لمحتاج.

نصائح

كما تنصح المستهلكين بشراء المنتج الذي يتم الاستفادة منه إلى أقصى درجة ممكنة، ويفضل من الأغذية التي يمكن تجميدها أو تخزينها أو تجفيفها، ما يسهم في تجنب هدر الطعام. في الوقت ذاته، نفذت «الهيئة» مجموعة من الحملات التفتيشية المختلفة على المنشآت الغذائية كافة في منطقة الظفرة، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المتداولة، وشملت الحملات التفتيشية مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومنافذ البيع والسوبر ماركت والبقالة.