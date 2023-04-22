لتحسين رفاهية الموظفين وتحفيزهم على التميز.. «6ع» دليل منظومة السعادة وجودة الحياة الوظيفية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أطلقت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، دليل منظومة السعادة وجودة الحياة الوظيفية (6ع)، بوصفه إطاراً استرشادياً متكاملاً لتعزيز جودة الحياة الوظيفية في بيئة العمل، ورفع السعادة والاندماج الوظيفي.

ويهدف الدليل إلى تمكين الجهات الحكومية من تصميم المبادرات والبرامج وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة الموظف، وتساهم في تعزيز جودة الحياة الوظيفية، والحصول على أعلى درجات التميز في الأداء المؤسسي والاندماج الوظيفي، من خلال خلق بيئة عمل مميزة تساعد على تعزيز السعادة والإيجابية وجودة الحياة والاندماج الوظيفي والارتباط بين السعادة وجودة الحياة والإنتاجية والابتكار في العمل.

وقال الدكتور محمد عبداللطيف، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة: «تمثل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل أحد الممكنات الرئيسية التي تساهم في حسن إدارة رأس المال البشري، وقد تم إعداد دليل يهدف تمكين الجهات الحكومية من تصميم المبادرات والبرامج وتطوير الخدمات، بما يحقق السعادة الموظفية، لتحسين رفاهية الموظفين، وتوفير بيئة عمل تحفز على التميز والإبداع».

وذكر أن أهداف منظومة السعادة وجودة الحياة الوظيفية، تتضمن خلق بيئة عمل تساهم في توفير رحلة مميزة للموظف، وتوفير فرص استبقاء الموظفين وضمان استمراريتهم لدى جهة العمل، وإظهار التزام جهة العمل بالاهتمام بالموظف بشكل متكامل.

وأشار إلى أن نطاق التطبيق في جميع الجهات الحكومية في حكومة رأس الخيمة، والعاملين فيها، وكذلك بقية العاملين بأنماط التوظيف والتعاقدات المختلفة، حيث تم تصميم المنظومة من خلال تحليل العوامل التي تؤثر على السعادة وجودة حياة الموظف وتجربته مع العمل الحكومي، وتمت تسميتها «6ع».

وقال إن المحور الأول «عملي ممتع» يأتي لتهيئة الظروف الوظيفية التي تتسم بالشفافية والإيجابية لإتمام مهام العمل بشكل متميز وإدارة المواهب والتي تتضمن العمل الممتع والابتكار وممارسة المهام التي تتسم بالابتكار، والتجارب الرقمية، وتوفير قنوات تغذية عكسية، ودعم التطوير المهني، وتوفير نوع من الحرية والاستقلالية في التعامل مع متطلبات العمل، وبناء العلاقات المهنية، منها التعلم المستمر وتفويض الصلاحيات، وتنظيم جلسات العصف الذهني، والتفاعل مع الاقتراحات والمشاركة في صنع القرارات.

وذكر أن الثاني «عوائدي مناسبة»، ويقدم مقومات التحفيز المالي والمعنوي والإشادة بالإنجازات والجهود المتميزة وفرص العمل المستقبلية، منها لوحات الشرف الوظيفي وتكريم الموظفين خلال الاحتفالات وتقديم خصومات وعروض حصرية في عدد من القطاعات، وتوفير بطاقات «سعادة وفزعة»، ونظام المسار الإشرافي وغيرها.

وتابع: الثالث في «علاقاتي طيبة» عبر التركيز على العلاقات الاجتماعية والمهنية بين الموظفين، والشعور بالمسؤولية الجماعية والاحترام المتبادل والتآزر بين الزملاء، وتوفير فرص الانتماء الاجتماعي والاندماج من خلال تنظيم الرحلات الترفيهية والزيارات الاجتماعية، وإيجاد أنظمة حل الخلافات وبرامج وأنشطة، وغيرها.

وأشارت إلى أن المحور الرابع «عائلتي سعيدة» من خلال تحقيق التوازن بين العمل والارتباطات العائلية ومراعاة الظروف الأسرية، والاهتمام بأسرة الموظف، من خلال توفير دور حضانة ورعاية أطفال الموظفات وخصومات خاصة، ومشاركة جهة العمل للمناسبات الاجتماعية للموظفين، وتوفير الإجازات المختلفة، منها المرضية والسنوية والوضع والأبوة، وتوفير أنظمة عمل مختلفة تحقق التوازن الأسري؛ منها التوظيف بدوام كامل وجزئي؛ والعمل عن بُعد والمرن.

وذكر أن المحور الخامس «عافيتي بخير» عبر تعزيز الثقافة الصحية والاهتمام بسلامة ورخاء وصحة الموظف النفسية والجسدية، وإدارة ضغوط العمل عبر مجموعة من البرامج والخدمات الصحية لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وخالية من المخاطر منها، عبر تثقيف الموظفين بالإرشادات الصحية والدورات التدريبية في مجال السلامة والمهنية، وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الصحة والسلامة المهنية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية، وتوفير خصومات للموظفين للأندية الصحية، وإطلاق الأنشطة الرياضية وفرق العمل، وتوفير الاستشارات النفسية للموظفين، ونظام التأمين الصحي، واستحداث أنظمة من الإجازات منها لأغراض الطوارئ وغيرها.

وأشار إلى أن السادس «عالمي مستدام» من خلال فرص المساهمة في تطوير وخدمة المجتمع الخارجي عبر التطوع والتفاعل مع القضايا الاجتماعية والبيئية والإنسانية، وغيرها، وتوظيف الإمكانيات والخبرات لخلق فارق وإضافة قيمة للآخرين والمجتمع والبشرية والمساهمة في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية، وتنظيم زيارات للمرضى ودر المسنين والأيتام، و تحفيز الموظفين المشاركة في الأعمال التطوعية، وإيجاد برنامج التدريب المتكامل للباحثين عن العمل، والتواصل مع أصحاب الهمم لتسهيل تقديم الخدمات لهم في مختلف الجهات.

وقال: «إن خطوات إدارة المنظومة تتضمن 4 مراحل رئيسية هي: الأول (مرحلة التخطيط) عبر تشكيل فرق العمل الداخلية في الجهات الحكومية، وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تساهم في الارتقاء بمستويات السعادة وتحليل البيئة الداخلية ودراسة النتائج والاستبيانات واعتماد الخطط التنفيذية لبدء تنفيذ البرامج، وفقاً لمنظومة السعادة وجودة الحياة، وتحديد الموارد المطلوبة لإعداد الميزانية، وتنفيذ البرامج وخطة السعادة».

تنفيذ

أشار إلى أن الثاني يضم «مرحلة التنفيذ» عبر توزيع المهام على فريق العمل، وتحديد المسؤولية والمتابعة الدورية لسير تنفيذ الخطط وحل المشكلات، وتقديم الدعم ومواجهة التحديات والعقبات التي قد تعترض العمل، ونشر الوعي حول البرامج والمبادرات لضمان مشاركة الموظفين الفعالة، ثالثاً «مرحلة التقييم» الخاصة بقياس مدى فعالية البرامج والأنشطة ومدى ارتباطها بسعادة الموظفين وأثرها في زيادة الإنتاجية والاندماج الوظيفي وإعداد التقارير للتقييم، ورفعها إلى الإدارة العليا في الجهة الحكومية، رابعاً «مرحلة التحسين والتطوير» عبر دراسة التقرير التقييمي والتوصيات الواردة، وإيجاد فرص تحسينها وتطويرها والتعرف على نقاط الضعف الواجب علاجها من أجل تحقيق ورفع مستوى الرضا واستدامة السعادة الوظيفية.

وذكر أن الدائرة ستتولى مهام إعداد وتطوير وتطبيق منظومة السعاة وجودة الحياة في الجهات الحكومية، وتنفيذ بعض المبادرات والأنشطة المركزية، وإدارة نظام المقترحات وإصدار السياسات والأنظمة ذات العلاقة بالمنظومة، وتقديم الدعم والإرشاد وغيرها، فيما تتولى فرق عمل السعادة في الجهات الحكومية الإشراف العام على الخطط والمبادرات وإجراء الدراسات التقييمية لقياس أثر برامج السعادة، ووضع الخطط التحسينية، ودراسة مخرجات نتائج استبيانات السعادة والاندماج الوظيفي واقتراح الخطط التحسينية، وتفعيل خطط السعادة واقتراح البرامج والأنشطة، بالتعاون مع الإدارات والأقسام وغيرها.

وأشار الدكتور محمد عبداللطيف إلى أن عمل وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية يتمثل في ضمان مواءمة الأنشطة والسياسات الصادرة مع دائرة الموارد البشرية مع أهداف منظومة السعادة وجودة الحياة الوظيفية، واقتراح السياسات والمبادرات لإسعاد الموظفين، بالتعاون مع الفرق الداخلية، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم الموظف، وتقديم الدورات للموظفين والمشرفين عن إدارة وتحقيق السعادة وجودة الحياة الوظيفية، وتقديم الدعم اللازم لفرق العمل الداخلية للمعنيين في إسعاد الموظفين.