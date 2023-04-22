الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عويضة المرر: الإمارات نموذج استثنائي في مواجهة التغيّر المناخي

عويضة المرر: الإمارات نموذج استثنائي في مواجهة التغيّر المناخي
22 ابريل 2023 18:47

أبوظبي (وام)
أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن «يوم الأرض» مناسبة عالمية مهمة يتجلى خلالها نموذج الإمارات الرائد في الاهتمام بقضايا الحفاظ على البيئة واستدامتها مستلهمة ذلك من النهج الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم الأرض العالمي الذي يصادف 22 أبريل من كل عام ويتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، إن الدولة اتخذت بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة خطوات استثنائية في سبيل دعم الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري كجزء من مسؤوليتها العالمية في مواجهة التغيّر المناخي.
وأشار معاليه إلى أن دائرة الطاقة في أبوظبي تلعب دوراً محورياً في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اعتماد جميع النظم والسياسات التي تضمن تطوير قطاع الطاقة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة وحماية البيئة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي:  كل يوم..  يوم الأرض
يوم الأرض.. استدامة المستقبل
عويضة مرشد المرر
يوم الأرض
التغير المناخي
تغير المناخ
آخر الأخبار
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»
الرياضي
خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©