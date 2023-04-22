عويضة المرر: الإمارات نموذج استثنائي في مواجهة التغيّر المناخي

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن «يوم الأرض» مناسبة عالمية مهمة يتجلى خلالها نموذج الإمارات الرائد في الاهتمام بقضايا الحفاظ على البيئة واستدامتها مستلهمة ذلك من النهج الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم الأرض العالمي الذي يصادف 22 أبريل من كل عام ويتزامن مع عام الاستدامة في الإمارات، إن الدولة اتخذت بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة خطوات استثنائية في سبيل دعم الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري كجزء من مسؤوليتها العالمية في مواجهة التغيّر المناخي.

وأشار معاليه إلى أن دائرة الطاقة في أبوظبي تلعب دوراً محورياً في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اعتماد جميع النظم والسياسات التي تضمن تطوير قطاع الطاقة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة وحماية البيئة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.