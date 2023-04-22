الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل 35 كم ساعة.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 20:38.

بحر عُمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والجزر الأول عند الساعة 17:58 والجزر الثاني عند الساعة 06:03.