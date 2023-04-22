الأحد 23 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد
22 ابريل 2023 17:28

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، صباح اليوم، للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة ومديري الدوائر المحلية والجهات الاتحادية، والمواطنين، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من النعم والأمان والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام
حاكم رأس الخيمة يستقبل وليي عهد الفجيرة وأم القيوين والمهنئين بشهر رمضان

حضر الاستقبال، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
الاقتصادي
زيمبابوي تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريباً
اليوم 13:01
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
الرياضي
«الفرسان» خطوة إلى «لقب 21» أمام «الإمبراطور»
اليوم 13:00
وزارة الخارجية المصرية
عربي ودولي
مصر تدعو رعاياها المتواجدين خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة تمهيداً لإجلائهم
اليوم 12:38
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
الرياضي
«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»
اليوم 12:30
خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»
الرياضي
خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©