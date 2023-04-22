حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، صباح اليوم، للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة ومديري الدوائر المحلية والجهات الاتحادية، والمواطنين، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من النعم والأمان والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.