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تعيين شما بنت سلطان بن خليفة عضواً في مجلس قيادة المركز الدولي لبحوث المرأة

شما بنت سلطان بن خليفة
22 ابريل 2023 17:15

أعلن المركز الدولي لبحوث المرأة (ICRW) تعيين سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، عضواً في مجلس القيادة رفيع المستوى لهذا المركز الدولي.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني «ستقدم سمو الشيخة شما رؤية استراتيجية ونصائح استشارية للمجلس، كما ستعمل أيضاً سفيرة للمركز الدولي لبحوث المرأة ICRW، وستحمل رسالته محلياً ودولياً، إلى جانب عدد من القادة العالميين البارزين الذين يشكلون مجلس القيادة، منهم جلالة الملكة رانيا العبد الله، والأميرة ماري من الدنمارك، وأمارتيا سن، وشيري بلير».
وعلقت سمو الشيخة شما بنت سلطان على خلفية انضمامها إلى مجلس إدارة المركز الدولي لبحوث المرأة قائلةً: «لدى المركز مهمة واضحة لتعزيز مبدأ المساواة لأجل النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وهي مهمة تتماشى مع التزامي الشخصي والمهني القوي بالدفاع عن المساواة بين الجنسين والمساواة الاجتماعية».
وأضافت سمو الشيخة شما: «أتطلع إلى العمل عن قرب مع زملائي الأعضاء في مجلس الإدارة لتمكين الأجيال القادمة وتقديم فرص التعليم المناسبة لهم، والدفاع عن حقوقهم، وتأمين سبل العيش الكريم لهم».
المركز الذي هو معهد أبحاث عالمي، له مكاتب في كل من الولايات المتحدة والهند وكينيا وأوغندا، وهو يضم علماء اجتماع واقتصاد ومتخصصين في الصحة العامة وعلماء ديموغرافيا، جميعهم خبراء في النوع الاجتماعي بصفتهم قادة فكر مدفوعون بشغف للتخفيف من آثار الفقر ومحاربة الظلم في العالم.
تنطلق رؤية المركز من أن تمكين النساء والفتيات، بالتعاون مع الرجال والفتيان، يُعد على مستوى كبير، من الأهمية والضرورة لتحسين جودة الحياة وتقوية روابط الأسرة وتحقيق اقتصاد أقوى.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شما بنت سلطان بن خليفة
المركز الدولي لبحوث المرأة
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