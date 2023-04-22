حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد من الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بالصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين ووفد من الجمعية الهندية بأم القيوين، داعين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، والمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.