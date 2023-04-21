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طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الشيخ خليفة بن زايد في العين

طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر بحضور هزاع بن طحنون وذياب بن طحنون وخليفة بن طحنون وزايد بن هزاع بن طحنون (وام)
22 ابريل 2023 00:46

العين (وام)
أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.
واستمع سموه والحضور إلى خطبة العيد التي حث خلالها إمام وخطيب المسجد المصلين على حمد الله عز وجل على نعمه فبحمد الله تدوم النعم على الحامدين، وبشكره يزيد العطاء للشاكرين، ومن تمام شكرها الحرص على استدامتها.

وأشار الخطيب إلى أن مهمة الإنسان ومسؤوليته أن يقوم بإعمار الأرض، وتنمية مواردها، واستدامة خيراتها، وشكر الله عليها وهو معني باستدامة مقدراتها.
وأوضح أن استدامة النعم تشمل نعم الله علينا في الدين والدنيا، فالمؤمن يحرص على دوام صلته بخالقه، والمحافظة على عبادته، اقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

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وذكر أنه في يوم عيدنا هذا نعزز استدامة الروابط الأسرية، والعلاقات الاجتماعية، والصلات الإنسانية، فنغرس المحبة في مجتمعنا، ونتبادل التهاني والزيارات فيما بيننا، ونصل أرحامنا، ونفشي السلام، ونحرص على أسباب المودة والوئام.

بعد ذلك، استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في قصر غريبة، بحضور الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك.
وتبادل سموه التهاني والتمنيات بهذه المناسبة المباركة مع عدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وجموع المواطنين.

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