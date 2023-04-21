«أدنوك للتوزيع»: إفطار 1.3 مليون صائم خلال شهر رمضان

أبوظبي (وام)

ضاعفت شركة أدنوك للتوزيع مبادراتها للمسؤولية المجتمعية إلى 6 مبادرات خلال شهر رمضان المبارك مقارنة مع 3 مبادرات مجتمعية في العام الماضي 2022 لتسهم هذه المبادرات التي أطلقتها الشركة على مستوى الدولة في إفطار أكثر من 1.3 مليون صائم خلال الشهر الفضيل. وساهمت أدنوك للتوزيع في إفطار نحو 609,600 صائم في شهر رمضان الفضيل من خلال دعم مبادرتين بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي الشريك الاستراتيجي للشركة حيث يتماشى توزيع وجبات الإفطار مع العادات الكريمة المترسخة في التقاليد الإماراتية التي تسهم في تعزيز قيم البذل والعطاء خلال الشهر الفضيل.

وجاءت مساهمة أدنوك للتوزيع أيضا من خلال توفير المساحات اللازمة في مواقع مختارة من شبكة محطات خدمة أدنوك في جميع أنحاء الدولة لتوزيع 750,000 وجبة إفطار على الأشخاص الموجودين في محطاتها وقت الإفطار كما تم توزيع 8,000 وجبة إفطار أخرى على سائقي سيارات الأجرة في أبوظبي بالإضافة إلى توزيع 1,600 وجبة إفطار على سائقي خدمة التوصيل «طلبات».

المسؤولية المجتمعية

وقالت نورة البلوشي ضابط خدمة المسؤولية المجتمعية في أدنوك للتوزيع: إن شهر رمضان المبارك يتيح للشركة فرصة الوفاء بواحدة من أهم القيم الأصيلة ضمن التزاماتها نحو المسؤولية المجتمعية والتي تتمثل في خدمة المجتمعات المحلية.

وأضافت أن 50 من موظفي أدنوك للتوزيع شاركوا في مبادرة توزيع المير الرمضاني التابعة لمجموعة أدنوك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي حيث تطوع موظفو أدنوك للتوزيع بتجهيز 4,000 صندوق مير رمضاني وتم توزيع 66,000 منتج رمضاني على الأسر المتعففة.

وقالت نورة البلوشي إن 700 متطوع من موظفي أدنوك للتوزيع وشركائها سجلوا 6000 ساعة تطوعية للمشاركة في الحملة الرمضانية للمسؤولية المجتمعية للشركة هذا العام وذلك في ظل مواصلة الشركة تطوير المزيد من برامج المسؤولية المجتمعية لتعزيز قيمنا المؤسسية مع ضمان الاستثمار في المبادرات الاجتماعية ذات التأثير الإيجابي لصالح المجتمعات المحليّة التي نعمل بها.

وأشارت إلى أن أدنوك للتوزيع وزعت 3,500 أسطوانة غاز مسال مجانية على الأسر المنتجة المسجلة في برامج مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والتي قامت بتحضير أكثر من 680,000 وجبة إفطار وسحور تم توزيعها على العمال والأسر المتعففة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

جدير بالذكر أن أدنوك للتوزيع دأبت على إطلاق البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركة على مستوى الدولة التي تجسد القيم المجتمعية الأصيلة الراسخة في مجتمع الإمارات.