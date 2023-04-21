«دانة الإمارات» يستقبل مولودين إماراتيين في أول أيام عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، بأول أيام عيد الفطر السعيد باستقبال مولودين إماراتيين جديدين، أنثى وذكر.

وبهذه المناسبة، قال عمر النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «استقبلنا بسعادة بالغة ومع بداية عيد الفطر السعيد مولودين جديدين.

ويعزز ذلك التزامنا كمقدمي رعاية بتوفير عناية استثنائية وأفضل مستويات الدعم لهؤلاء المواليد الجدد وأسرهم. ويشرفنا استقبال 32912 مولوداً في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال منذ افتتاحه في عام 2015».

وأضاف النقبي: «ومع المولودين الجديدين، بلغ عدد الذكور 17103 مواليد ذكور، والإناث 15809 مولودات، في حين كان عدد المواليد الإماراتيين 18391 مولوداً منذ افتتاح مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، حيث نواصل تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواليد الجدد وأسرهم ومواصلة دعمهم بأيدي فريق متميز من أطباء وطبيبات التوليد، والأطفال، والأعصاب، وكوادر القبالة والتمريض».

ورحبت أسرة الجابري الإماراتية بأول مواليد العيد وكانت رضيعة، وذلك في تمام الساعة الرابعة صباحاً، ولدت بصحة جيدة بفضل الله، ومعرباً عن سعادته باستقبال مولودته الجديدة، قال سيف راشد الجابري والد الطفلة: «نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي باركنا بها في أول أيام عيد الفطر».

وشهدت العيد ولادة طفل آخر ويستعد الأطباء لاستقبال ثمانية أطفال جدد من مواليد العيد، واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة وأول أيام عيد الفطر، وزع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال الزهور والشوكولاتة على جميع المرضى وأطفالهم الموجودين في المستشفى.