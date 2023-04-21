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أجواء العيد تفرح أهالي أم القيوين

أجواء العيد تفرح أهالي أم القيوين
22 ابريل 2023 00:45

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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عبر مواطنون ومقيمون في إمارة أم القيوين، عن سعادتهم وفرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك، وشهدت مظاهر العيد لقاءات وزيارات أسرية وزيارة أقارب وأصدقاء، تبادلوا فيها التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، واحتفل الأطفال بحصولهم على «العيدية» والهدايا والحلوى، في أجواء جميلة سادتها المحبة والتراحم والترابط المجتمعي.
وقد أدى المواطنون والمقيمون صلاة عيد الفطر المبارك في 84 مصلى وجامعاً في مختلف مناطق الإمارة، وتواجدت دوريات الشرطة والمرور عند المصليات والجوامع وفي الشوارع الداخلية والخارجية، لتأمين وتنظيم حركة السير، ومراقبة المناطق للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور.
وشهدت شواطئ أم القيوين إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالأجواء الشاطئية والجلوس على رمال البحر، ومشاهدة غروب الشمس، وتواجد المنقذون على شاطئ البيت متوحد بأم القيوين، لمراقبة الشاطئ وتقديم الإرشادات والنصائح لمرتادي البحر، وحث الأفراد على اتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بممارسة السباحة، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر دون ذويهم.
وشهد شاطئ المانجروف بأم القيوين إقبالاً من الزوار، للاستمتاع بممارسة رياضة «الكياك» والسباحة وركوب الخيل والمشي، بالإضافة إلى الجلوس على ضفاف الشاطئ ومشاهدة أشجار القرم وطيور الفلامنجو والنورس وغيرها من مكونات الحياة البحرية الطبيعية، التي يتمتع بها خور أم القيوين.
وتوجهت بعض الأسر إلى الحدائق العامة في الإمارة، وأخرى إلى الأسواق التجارية، لقضاء أجواء ترفيهية مع أسرهم وأطفالهم في أماكن الألعاب، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالعيد، حيث استمتع الجميع في أول أيام العيد بأجواء جميلة وطقس معتدل.

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