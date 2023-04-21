«لن ننساكم» بشرطة الشارقة تسعد الأسر والأطفال بهدايا العيد

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة «لن ننساكم»، التي قدمت من خلالها عيدية العيد، والهدايا العينية للأسر المتعففة، وللأطفال المنومين في مستشفى القاسمي، بمناسبة عيد الفطر السعيد، وبما يعزز جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

وقال المقدم حمد بن قصمول، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية: أردنا من هذه المبادرة إدخال البهجة والسرور في نفوس الأسر المتعففة، والأطفال في هذه الأيام المباركة، وإدماجهم في أجواء العيد وجعلهم يشعرون بالدعم والمساندة، ومدّهم بالطاقة الإيجابية، ومشاطرة الأطفال المنومين في المستشفى هذا الظرف الصحي المؤقت، ورسم البسمة على وجوههم.

وتمنى المقدم بن قصمول، السعادة الدائمة للأسر المتعففة، وللأطفال المنومين في المستشفيات بالشفاء العاجل، والعودة إلى منازلهم وبين أهلهم وهم في أتم صحة وعافية.