الشارقة تستقبل الزوار بفعاليات متنوعة في العيد

سعيد أحمد (الشارقة)

تستقبل إمارة الشارقة الزوار من جميع الجنسيات، لتحتفل معهم بأجواء عيد الفطر المبارك، وقضاء أوقات ممتعة في الحدائق والمراكز التجارية والأسواق الشعبية والشواطئ الجميلة، والمناطق التراثية والجبلية، وغيرها من الأماكن التي تشتهر بها الإمارة.

وتقدم الوجهات الشهيرة في الشارقة أنشطة وعروضاً وخصومات بمناسبة العيد، من بينها «القصباء»، إحدى الوجهات الترفيهية والسياحية المميزة في الإمارة، و«واجهة المجاز المائيّة» النابضة بالحياة، و«زوايا ووك» الوجهة التسويقية الترفيهية المركزية العصرية في قلب الشارقة، و«الجادة» التي تتمتع بأفضل ميدان تزلج في المنطقة.

كما تقدم وجهات ومنشآت الضيافة الفاخرة في الشارقة خلال إجازة العيد مجموعة من باقات الترفيه والضيافة توفر للمحتفلين بالعيد، قضاء أوقات ممتعة برفقة عائلاتهم، وللراغبين باستكشاف أسرار الكنوز الطبيعة، يمكنهم الاستمتاع ببرامج خاصة في مركز مليحة للآثار، ولعشاق المغامرات الصحراوية والرحلات على الكثبان الرملية، تتوافر مجموعة متنوعة من الأنزال كـ«نزل الفاية من مسك».

ويمكن لزوار وقاطني الشارقة الاستمتاع بالألعاب النارية، التي تطلق في أكثر من وجهة سياحية وترفيهية في الإمارة، وحضور العروض المسرحية التي تقام في «سيتي سنتر الزاهية» مثل عرض شخصيات «مونستر مونش» الذي يجمع 11 فناناً يقدمون عرضاً فلكلورياً، بجانب عروض أخرى عالمية وترفيهية.

وتشتهر شواطئ الشارقة بجمالها، الذي يجذب الزوار سواء على سواحل الخليج العربي أو خليج عُمان، للتنزه والسباحة وممارسة الرياضات المائية والشاطئية، والاستمتاع بأجواء البحر مع العائلة والأصدقاء، وأبرزها شاطئ الحيرة، والخان، وممزر الشارقة، وشاطئ كلباء، وخورفكان، والحمرية، والتي تتربع على عدد منها مجموعة من الفنادق الفاخرة ذات الإطلالات الرائعة، ذلك بالإضافة إلى سد الرفيصة الساحر في خورفكان، الذي يقدم تجربة رائعة لزواره بقوارب الكاياك.

كما يمكن للزوار والسياح الاستمتاع بالحدائق والمتنزهات المتميزة في الشارقة، مثل «سبلاش بارك» وواجهة «المجاز المائية»، ومتنزه الشارقة الوطني، وحدائق المتنزه التي تضم حديقة «مملكة اللؤلؤ» المائية، وحديقة «جزيرة الأساطير» الترفيهية، مع مرافق خدمية وترفيهية وفق أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى متنزهات «الرحمانية» (كشيشة وشغرافة)، ولفرصة مشاهدة أجمل الكائنات البحرية النادرة يمكن للعائلات زيارة مربى الشارقة للأحياء المائية، فيما تبقى «جزيرة النور» في الشارقة وجهة مثالية للراغبين في التمتع بمرافقها الترفيهية ومعارضها الفنية والمناطق المخصصة للعب الأطفال وزيارة بيت الفراشات فيها.