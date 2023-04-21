بهجة العيد في الفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

استقبلت إمارة الفجيرة أول يوم من أيام عيد الفطر السعيد بمظاهر الفرح والبهجة والسرور التي بدت على الأهالي من المواطنين والمقيمين، وتتميز إمارة الفجيرة بعادات وتقاليد أهلها الإماراتية الأصيلة والتي اعتاد عليها المواطنون في الأعياد منذ القدم، حيث يتوهج التواصل والزيارات بين الأهل والجيران والأصدقاء وتقام ولائم العيد للضيوف ويجتمع فيه كافة أبناء الأسرة الواحدة والجيران.

وتبدو مظاهر الفرح أكثر فاعلية لدى الأطفال الذين تكتمل فرحتهم بملابس العيد الجديدة وبإعطائهم العيدية التي يحصلون عليها من الأهل والأقارب والجيران.

ويصاحب فعاليات الفرح إقبال كبير من الزوار على الأماكن الترفيهية والحدائق والمولات التجارية، وقد شهد كورنيش الفجيرة المعروف بكورنيش المظلات تزايد أعداد الزوار الذين يستمتعون بالجلسة في الكافيهات والمطاعم، ويستمتع أبناؤهم بمشاركة الأطفال اللعب والمرح، كما تشهد مراكز التسوق إقبالاً كبيراً من الأهالي وأطفالهم للاستمتاع بصالات اللعب الإلكترونية والمغلقة.

كما تشهد الفجيرة إقبالاً كبيراً من الزوار من خارج الفجيرة لقضاء عطلة العيد في منتجعات العقة والفقيت في دبا على الشواطئ الذهبية مع عائلاتهم والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الممزوجة بين الجبال والبحر، والتجمع العائلي في أفخر المطاعم العالمية التي تضمها هذه المنتجعات العصرية من فئة الخمس نجوم.