السبت 22 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بهجة العيد في الفجيرة

بهجة العيد في الفجيرة
22 ابريل 2023 00:45

فهد بوهندي (الفجيرة)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»

استقبلت إمارة الفجيرة أول يوم من أيام عيد الفطر السعيد بمظاهر الفرح والبهجة والسرور التي بدت على الأهالي من المواطنين والمقيمين، وتتميز إمارة الفجيرة بعادات وتقاليد أهلها الإماراتية الأصيلة والتي اعتاد عليها المواطنون في الأعياد منذ القدم، حيث يتوهج التواصل والزيارات بين الأهل والجيران والأصدقاء وتقام ولائم العيد للضيوف ويجتمع فيه كافة أبناء الأسرة الواحدة والجيران.
وتبدو مظاهر الفرح أكثر فاعلية لدى الأطفال الذين تكتمل فرحتهم بملابس العيد الجديدة وبإعطائهم العيدية التي يحصلون عليها من الأهل والأقارب والجيران.
ويصاحب فعاليات الفرح إقبال كبير من الزوار على الأماكن الترفيهية والحدائق والمولات التجارية، وقد شهد كورنيش الفجيرة المعروف بكورنيش المظلات تزايد أعداد الزوار الذين يستمتعون بالجلسة في الكافيهات والمطاعم، ويستمتع أبناؤهم بمشاركة الأطفال اللعب والمرح، كما تشهد مراكز التسوق إقبالاً كبيراً من الأهالي وأطفالهم للاستمتاع بصالات اللعب الإلكترونية والمغلقة.
كما تشهد الفجيرة إقبالاً كبيراً من الزوار من خارج الفجيرة لقضاء عطلة العيد في منتجعات العقة والفقيت في دبا على الشواطئ الذهبية مع عائلاتهم والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الممزوجة بين الجبال والبحر، والتجمع العائلي في أفخر المطاعم العالمية التي تضمها هذه المنتجعات العصرية من فئة الخمس نجوم.

بهجة العيد
الفجيرة
الإمارات
عيد الفطر
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر السعيد
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
عربي ودولي
عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان
اليوم 00:47
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
عربي ودولي
«عيد الفطر».. 120.000 مصلٍ في «الأقصى»
اليوم 00:47
مدنيون يفرون من مناطقهم في الخرطوم جراء احتدام المعارك (أ ف ب)
عربي ودولي
نازحون من الخرطوم: الحياة أصبحت مستحيلة في ظل احتدام المعارك
اليوم 00:47
مدنيون يريدون مغادرة العاصمة الخرطوم
عربي ودولي
ترتيبات لنقل رعايا بعض الدول من السودان خلال الهدنة
اليوم 00:47
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا
عربي ودولي
الجيش الليبي يغلق الحدود المشتركة مع السودان
اليوم 00:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©