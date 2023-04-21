«فرحة العيد» تدخل السعادة على قلوب العمال في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في جبل علي، مبادرة «فرحة العيد» المجتمعية مستهدفة العمال، وذلك من خلال توفير الهدايا العينية التي تتكون من الملابس «كسوة العيد»، بهدف إدخال الفرح على قلوبهم، ومشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر السعيد، وإشعارهم بالأجواء الأسرية والأخوية في إمار دبي.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن المبادرة تهدف إلى إسعاد العمال وتعزيز قيم العمل الخيري، انسجاماً مع الموروثات والقيم الإماراتية التاريخية التي تجسد القيم الإنسانية واقعاً عملياً، مشيراً إلى أن اللجنة وإقامة دبي تسعيان إلى تكريم هذه الفئة التي تعتبر من الفئات المهمة في المجتمع، والتي تضطلع بمسؤوليات جسيمة من خلال تأديتها لواجباتها وأعمالها بأمانة تستحق عليها الثناء والتقدير والتكريم.