37 حديقة تستقبل الزوار في عجمان خلال العيد

سعيد أحمد (عجمان)

أعلنت إدارة الزراعة والحدائق بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة البالغ عددها 37 حديقة، لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة 4 عصراً حتى الحادية عشرة مساء، وتستقبل حديقة الراشدية زوارها من الساعة 8 صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً، مشيرة إلى أن الحدائق تشهد تنظيم فعاليات لكافة فئات المجتمع، لقضاء أجمل الأوقات بهذه المناسبة.

وشهدت شواطئ الإمارة إقبالاً كبيراً من الزوار، لممارسة السباحة والرياضة، في أجواء وطقس جميل، معبرين عن فرحتهم وابتهاجهم بالعيد، كما تجمعت الأسر على الشاطئ، مستمتعين بالرمال ونسيم البحر ومشاهدة الأطفال أثناء لعبهم على الشاطئ.

وقد أكملت البلدية كافة التجهيزات لاستقبال العيد، حيث وضعت خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت للمتطلبات الصحية.

وزينت الدائرة، الشوارع والحدائق والميادين والجسور بالإمارة، ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الفطر المبارك، وأعلنت عن فتح المقصب المركزي أبوابه طيلة أيام العيد من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً باستثناء يوم الجمعة، والذي يبدأ العمل به من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً.

كما أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الفطر المبارك.