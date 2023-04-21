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العيد.. أجواء احتفالية في أبوظبي

إقبال كبير من المحتفلين على الحدائق والمتنزهات (تصوير: وليد أبو حمزة)
22 ابريل 2023 00:46

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
عمت أجواء الفرح والبهجة أول أيام العيد في أبوظبي، حيث خرجت الأسر إلى الشواطئ والمتنزهات، وسط أجواء من السعادة، واكتظت مراكز التسوق بالأسر، حيث تنافست المراكز في استقطاب العائلات من خلال برامج احتفالية تركز على إسعاد الأطفال. ولعب اعتدال الطقس دوراً كبيراً في تشجيع الأسر على الخروج للحدائق والمتنزهات وإقامة حفلات الشواء وتبادل الأطباق، في أجواء تتسم بالتعاون والفرح، والقيم الإنسانية التي تميز مجتمع الإمارات.

وهيأت بلدية أبوظبي الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين بالعيد، إذ إن العيد في أبوظبي مختلف عن غيره، والأطفال يستمتعون باللعب في أماكن نظيفة ومجهزة، وسط بيئة آمنة مؤمنة، تعززها أجواء من التسامح والتعاون، تتسابق فيها فئات المجتمع على التهنئة بالعيد حتى من جانب غير المسلمين الذين حرصوا على تقديم التهاني والمشاركة في الاحتفال.

واحتفلت الأسر في أبوظبي من المواطنين والمقيمين، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وغصت مراكز التسوق «المولات»، خاصة مناطق الألعاب، بالأسر والأطفال، وسط أجواء البهجة والفرحة، بينما استقبلت الحدائق المحتفلين من بدايات اليوم، بسبب اعتدال درجات الحرارة، وشهدت مراكز التسوق إقبالاً كبيراً من جنسيات عربية وخليجية فضلت قضاء العيد في الإمارات، لما تتمتع به من مقومات سياحية، بالإضافة إلى أنها من المدن الأكثر أمناً على مستوى دول العالم.

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وقدمت مراكز التسوق، ومنها «الوحدة» و«الخالدية»، و«المشرف» و«المارينا مول» وبعض المراكز الأخرى، عروضاً خاصة بالأطفال، وحرص العديد من الأطفال على التقاط الصور مع الشخصيات التي تقدم العروض، كما قدمت بعض الأغاني والموسيقى، وذلك في أجواء مملوءة بالفرحة بين الأطفال، كما تواجدت الدوريات الشرطية لتأمين المحتفلين، ما كان له أثر كبير في قضاء الجمهور أوقاته السعيدة من دون منغصات.

وتسابقت دور السينما في المراكز الكبرى بأبوظبي على عرض أحدث الأفلام لجذب أكبر عدد من الجمهور من هواة مشاهدة الأفلام السينمائية، كما عرضت حفلات خاصة بالأطفال لعرض الأفلام الكرتونية التي يعشقونها.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن يكون الطقس خلال عطلة عيد الفطر مائلاً للحرارة نهاراً ومعتدلاً إلى لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وصحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الأحد والاثنين، ورطباً على السواحل في ساعات الليل والصباح، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباح يومي الخميس والجمعة.
والرياح شمالية غربية بوجه عام، تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية ليلاً، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً تكون مثيرة للغبار يومي الأحد والاثنين.. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

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