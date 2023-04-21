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عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا يبحثان الأوضاع في السودان

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا يبحثان الأوضاع في السودان
21 ابريل 2023 18:13

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي فوبكه هويكسترا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة هولندا، الأوضاع على الساحة السودانية.
وفي هذا الصدد، ناقش الوزيران سبل احتواء الأزمة الحالية ووقف التصعيد العسكري والتركيز على العودة لطاولة الحوار لتبني حلول سياسية وتحقيق توافق وطني بين جميع الأطراف يعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.
كما أكدا أن حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى تمثل أولوية قصوى في ظل استمرار العمليات العسكرية في السودان.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتدعم تطلعاته نحو مستقبل آمن وسلمي، مؤكدا أهمية دفع الجهود الرامية إلى العودة لطاولة الحوار لحل القضايا الخلافية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لهذه الأزمة.

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