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عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوريا يبحثان التطورات في السودان

عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوريا يبحثان التطورات في السودان
21 ابريل 2023 17:55

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا، آخر تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.
وناقش سموه ومعالي بارك جين، الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع والعمل من أجل عودة الحوار بين طرفي النزاع وإيجاد تسوية سياسية للأزمة تضمن للسودان وشعبه الاستقرار والأمن والازدهار.
وأكد الوزيران أهمية ضمان سلامة المدنيين ورعايا الدول الأخرى والعاملين في المجال الإنساني كما أكدا ضرورة الوقف السريع للعمليات العسكرية والحفاظ على مقدرات السودان وشعبه.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أن العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في السودان، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود المبذولة لوقف التصعيد ومساعدة الأشقاء في السودان على تخطي هذه الأوضاع الصعبة.

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