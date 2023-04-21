الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً خاصة على بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 14:57 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:12.

يكون الموج في بحر عمان خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والمد الثاني عند الساعة 22:43 والجزر الأول عند الساعة 17:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:31.