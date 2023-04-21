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محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد

محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد
21 ابريل 2023 15:49

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم في مجلس قصر زعبيل بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين الذين قدّموا لسموه التهاني بهذه المناسبة المباركة، مبتهلين إلى الله العليّ القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات أسباب التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، التهاني والتبريكات من قيادات الأجهزة الأمنية وشرطة دبي والدفاع المدني في دبي، والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، وقادة الأفرع وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع. كذلك تقبّل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني من عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وجموع المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة.

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وقد بادلهم سموه جميعاً التهاني بالعيد السعيد، متمنياً لهم تمام الصحة ودوام السعادة.

المصدر: وام
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