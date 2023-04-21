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حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك
21 ابريل 2023 13:59

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر صباح اليوم، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتقبل سموهما التهاني من سمو الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان، ومن أبناء القبائل وجموع المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين عبروا عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة العربية، والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
عيد الفطر
حميد النعيمي
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