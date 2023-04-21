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رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر
21 ابريل 2023 13:54

 
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

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