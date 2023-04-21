سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة، كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر وكبار المسؤولين في الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي خطبة العيد، دعا فيها إلى تقوى الله والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستذكراً فضل القرآن وتلاوته وتأثيره على حياة المسلمين، ذاكراً أن القرآن أساس تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق.

كما حث الخطيب المصلين على مواصلة العبادة والتزود من الفضائل بعد شهر رمضان، ناصحاً المصلين بصفاء القلب والتسامح بينهم من خلال زيارة الوالدين والأرحام، مشيراً إلى عظم أجرها ونشرها للمحبة والمودة في المجتمع وبين الأهل.

وناشد فضيلة الشيخ سالم الدوبي إلى توطيد العلاقة بين الآباء والأبناء وتربيتهم بالمعروف والأخلاق الإسلامية، وتعليمهم أصول دينهم الحنيف والعادات الحسنة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالصلوات الخمس والنوافل أسوة بأيام شهر رمضان.

ودعا الخطيب المصلين إلى شكر النعم، مشيراً إلى الترابط الكبير بين القيادة والشعب في دولة الإمارات، وهي من النعم العظيمة التي تستوجب الشكر، إضافة إلى الدعاء لله بأن يديم الخير على هذه البلدة المباركة، فبالدعاء تدوم النعم.

وابتهل الخطيب بالدعاء أن يديم الله على الإمارات وشعبها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع، وأن يغفر الله لمؤسسي الدولة، وأن يسدد خطى صاحب السمو حاكم الشارقة ويبارك له في عمره وعمله وأهله، وأن يتقبل الله الصلاة والصيام وصالح الأعمال من جميع المسلمين، وأن يغفر الله لأموات المسلمين ويرفع درجتهم في عليين.

وعقب أداء الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.