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هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر

هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر
21 ابريل 2023 02:12

أبوظبي (وام)

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رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الفطر السعيد، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى أهل الإمارات بالخير والتقدم والازدهار.
كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بهذه المناسبة الكريمة، معرباً سموه عن تمنياته بأن يعيدها عليهم باليمن والبركات.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر «تويتر» أمس: «أجمل التهاني وأطيب التبريكات بعيد الفطر أعاده الله على الإمارات قيادة وشعباً وعلى العالم أجمع بكل الخير والبركة والسعادة والعطاء، وكل عام وأنتم بخير».

هزاع بن زايد
الإمارات
عيد الفطر
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عيد الفطر السعيد
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