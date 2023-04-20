حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر

الظفرة (وام)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات، والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «نهنئ الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة عيد الفطر المبارك.. داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وسرور وأن يعيده علينا باليُمن والبركات، ويديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان والرخاء».

ويؤدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد ناصر سلطان بن قران في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة، وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين. ويستقبل سموه عقب أداء شعائر صلاة عيد الفطر مباشرة، جموع المهنئين في قصر الظنة.