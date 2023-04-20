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طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر

طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر
21 ابريل 2023 02:12

العين (وام)

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.
كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، والجاليتين العربية والإسلامية المقيمتين في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الجميع.
وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في تغريدة عبر «تويتر» أمس: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونائبيه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين، حفظهم الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونسأل المولى أن يعيده عليهم بكل خير وسلام وأمن وطمأنينة، وعلى شعب الإمارات الكريم، والمقيمين على أرضها».

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