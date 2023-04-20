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الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

الشيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر
21 ابريل 2023 02:12

أبوظبي (وام)

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعربت سموها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى سائر بلاد العالم بالأمن والأمان والازدهار.

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