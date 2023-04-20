مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر

أبوظبي (وام)

رفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. كما هنأ المجلس بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات، والجاليتين العربية والإسلامية المقيمتين في دولة الإمارات.