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الشؤون الإسلامية والأوقاف تهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر

الشؤون الإسلامية والأوقاف تهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر
21 ابريل 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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رفع الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإلى أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها المباركة وكل شعوب العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على سموهم بالصحة والتوفيق والسداد، والإمارات ترتقي فضاءات الحضارة رمزاً للسلام والتسامح، وواحة للخير والجود.

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
عيد الفطر
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر السعيد
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