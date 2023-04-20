الحكام يؤدون صلاة عيد الفطر ويستقبلون المهنئين

إمارات الدولة (وام)

يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى البديع في مدينة الشارقة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيوخ وكبار المسؤولين في الشارقة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر البديع العامر، على مدى يومين، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الزاهر. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة عيد الفطر السعيد بقصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة، ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة جموع المهنئين بالدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة، في أول وثاني أيام العيد بالفترتين الصباحية والمسائية.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بمدينة أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين في قصره، عقب صلاة عيد الفطر، المهنئين من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة، من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.