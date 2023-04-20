مدرسة 42 أبوظبي تواصل تمكين طلابها من ريادة المستقبل الرقمي

أبوظبي ( الاتحاد)

تواصل 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، والتي تعتمد منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، تمكين طلابها من تطوير مشاريع مبتكرة تساهم في نفع مجتمع الإمارة بما يساهم في تعزيز جاهزيتهم لريادة المستقبل الرقمي في أبوظبي، وذلك انطلاقاً من دورها كحاضنة رائدة للمواهب تعمل على تطوير وتنمية مهارات الشباب في مجال البرمجة.

وطور طلاب مدرسة 42 أبوظبي مشروعاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتضمن نموذجاً لتعلم الآلة يمكنه التنبؤ بإصابة الأفراد بأمراض الكلى المزمنة، حيث حصد المشروع المركز الأول في مخيم (HealAthon)، وهو عبارة عن مخيم تدريبي متخصص في التحليلات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويهدف إلى إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي يواجهها القطاع باستخدام التكنولوجيا، وتم تنظيم المخيم بتعاون بين شركة(Airtics Education) الناشئة في دولة الإمارات، ومقر المبرمجين.

فريق مشروع التنبؤ بإصابة الأفراد بأمراض الكلى المزمنة

وتساهم فكرة المشروع التي قدمها طلاب مدرسة 42 أبوظبي خلال المخيم في دعم المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وتمكينهم من معرفة المزيد حول وضعهم الصحي، إلى جانب تزويد الأطباء بنموذج لتسهيل عملية إحالة المرضى للأقسام العلاجية الأخرى لعلاجهم في الوقت المناسب.

كما يساهم المشروع في دعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال تقليل التكاليف التي تصاحب التشخيص المتأخر لأمراض الكلى المزمنة.

كما طور طلاب المدرسة تطبيقاً للهواتف الذكية يقدم ترجمة فورية للغة الإشارة، حيث يهدف التطبيق إلى سد فجوة التواصل الموجودة بين مستخدمي لغة الإشارة والأشخاص الذين ليس لديهم معرفة واسعة فيها.

ويسمح التطبيق للمستخدم بالتقاط فيديو مباشر من كاميرا الهاتف للأفراد من الصم والبكم، لتتم ترجمة لغة الإشارة إلى نص مكتوب باللغة الإنجليزية. ويعمل التطبيق المبتكر على ترجمة لغة الإشارة الأمريكية (ASL )، ليقدم منصة تساهم في تعزيز التواصل وتقدم حلولاً تستند إلى أبرز الأبحاث، وذلك بهدف تزويد المستخدمين بخدمة ترجمة فورية للغة الإشارة.

فريق منصة تالنت هاب

وكذلك، عمل طلاب مدرسة 42 أبوظبي على تطوير منصة «تالنت هاب»، والتي تتيح لشركات التوظيف اختبار كفاءة المرشحين بسهولة ويسر من خلال تسجيل ردود أفعالهم أثناء الإجابة على الأسئلة خلال مقابلات العمل. وتهدف هذه المنصة إلى رفع كفاءة عمليات التوظيف من خلال السماح لشركات التوظيف باختبار عدة مرشحين في آن واحد.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «نؤكد مواصلتنا العمل على تمكين طلابنا من رسم ملامح المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي وريادة الابتكار الرقمي من خلال منهجية التعلم بالاعتماد على المشاريع العملية التي تتبعها المدرسة».