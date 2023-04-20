الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التنمية للعام 2023 بالهند

كوماراكوم- الهند (وام)

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التنمية للعام 2023 ضمن المسار التنموي لمجموعة العشرين، والذي عقد تحت رئاسة جمهورية الهند في مدينة كوماراكوم في ولاية كيرالا في الهند.

وناقش الاجتماع المسودتين الأساسيتين لخطة العمل في إطار جهود تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والآراء والمقترحات من الدول بشأن توجهات المجموعة، بما يتماشى مع أولويات رئاسة الهند لمجموعة العشرين.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من راشد الحميري، مدير إدارة شؤون المساعدات الخارجية، والدكتور كمال اليماحي من إدارة التعاون الإنمائي، في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والشركاء التابعون للمجموعة، وممثلو العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية الدولية.

وشارك وفد الدولة خلال اليوم الأول في الجلسات الخاصة بالبيانات من أجل التنمية ومشاركة المرأة فيها، وكذلك في التنمية الخضراء، حيث تم استعراض آليات بناء القدرات في مجال استخدام البيانات لخدمة الأهداف الإنمائية للدول النامية، ورؤية الهند كرئيس لمجموعة العشرين نحو تمكين النساء والفتيات للوصول إلى إمكاناتهن الكاملة، من خلال تغيير سرد «تنمية المرأة» إلى «التنمية التي تقودها المرأة» وأهم التحديات التي تواجه النساء ومحدودية التمويل وعدم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال، والتكنولوجيا والتعليم، وجهود مجموعة العشرين الساعية إلى صياغة تفاهم دولي وخلق زخم لنهج قوي متعدد الأطراف، من أجل إحداث تحولات فعالة وعادلة في الدول النامية.

كما شارك وفد الدولة خلال فعاليات اليوم الثاني بالجلسات الخاصة بتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنسيق والشراكات، والتي تناولت عرضاً لميثاق التنمية الخضراء الذي يتضمن تقديم الدعم وتسريع جهود الدول النامية لإعادة تخفيف المخاطر، بما في ذلك الاستهلاك المستدام، والتكيف مع تغير المناخ، وخفض البصمة الكربونية، والتصنيع مع إزالة الكربون، ودعوة مجموعة العشرين المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة إلى إجراء تقييم للدور الذي لعبته مجموعة العشرين في السنوات القليلة الماضية تجاه الاستجابة للأزمات والنجاحات التي حققتها.

وشدد الوفد خلال المشاركة في فعاليات الجلسات على أهمية أخذ الفروق بين الريف والحضر والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة عند التعامل مع خطط العمل ذات الصلة بتنمية المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين وإعطاء المزيد من المناقشات حول تمويل خطط العمل ومصادرها ومشاركة القطاع الخاص، كما تمت الدعوة إلى دراسة تجارب تقديم المساعدات للدول النامية في مجال توفير الطاقة النظيفة وبيان كيفية تطبيق التجارب الناجحة، خاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل، وكيفية التغلب على هذه التحديات.

كما تمت الدعوة نحو اغتنام الفرصة القادمة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في عام 2023، والذي ستستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر، والذي يعد أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول والحكومات والجهات المعنية حول قضايا المناخ والبيئة، والذي يسعى إلى إيجاد حلول للتحديات المناخية التي تواجه كوكب الأرض، وذلك من أجل عرض نتائج قمة العشرين ذات الصلة بالتغيرات المناخية، وأثرها على التنمية.