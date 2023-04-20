«نافذتي» لزيارة نزلاء «الإصلاحية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، متمثلة في إدارة الوثبة وإدارة العين، خلال عطلة عيد الفطر السعيد، عبر خدمة «نافذتي».

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني، أو موقع خدمات حكومة أبوظبي لتسجيل طلب الزيارة عن بُعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد.

وستكون الزيارات حتى يوم الأحد 23 أبريل 2023م في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يومياً خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، الحرص على تطبيق رؤية شرطة أبوظبي والتي تركز على وضع الخطط الاستباقية للحفاظ على استدامة الإنجاز وتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية، ومواصلة التميز في منظومة التأهيل، وتعزيز المشاركة الإيجابية بين المؤسسة الشرطية والنزلاء وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الإيجابي داخل مجتمعهم.