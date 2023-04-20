شرطة دبي تُتيح للنزلاء التواصل مع ذويهم عبر «سكايب»

دبي (الاتحاد)

أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، استمرار المؤسسات العقابية والإصلاحية تقديم خدمة التواصل المرئي عن بُعد بين النزلاء وذويهم خلال أيام عيد الفطر السعيد، داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر برنامج التواصل سكايب «Skype»، بحيث يبقى التواصل مُتاحاً خلال أيام إجازة العيد الرسمية.

وقال العميد جلفار إن خدمة التواصل المرئي عن بُعد، ونظراً للنجاح الذي حققته منذ إطلاقها، ستستمر شرطة دبي في توفيرها للنزلاء وذويهم، خاصة وأنها مكنت النزلاء من التواصل مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها، مُضيفاً: «نظراً لحلول هذه المناسبة السعيدة على قلوب المسلمين، فإن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية قررت منح النزلاء والنزيلات فرصة التواصل عبر برنامج «سكايب» مع أسرهم وأحبائهم».

وأكد أن شرطة دبي تحرص على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.