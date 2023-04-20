شوارع وميادين العين تتزين للعيد

محمد البلوشي (العين)

زينت بلدية مدينة العين شوارع وميادين مدينة العين بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، بإضاءات وعبارات ترحيبية بالعيد في عدد من الشوارع مثل شارع خليفة بن زايد وشارع حمدان بن محمد وشارع البلدية وشارع زايد بن سلطان وشارع محمد بن خليفة، لما لهذه الزينة من دور في نشر أجواء السعادة باستقبال المناسبة.

وقد قامت البلدية بتركيب 92 تشكيلة ضوئية على امتداد 4 كيلومترات، حملت عبارات من الموروث الثقافي الإماراتي بتهاني وتبريكات العيد، وقد تم اختيار الأشكال والعبارات بشكل دقيق، باستخدام إضاءة موفرة للطاقة بما يضفي منظراً جمالياً يعكس على المدينة وضواحيها تألقاً وجمالاً مميزاً.

وحرصت البلدية على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة صديقة للبيئة وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة جميع العوامل الجوية، ويتم تركيبها بطريقة آمنة لمستخدمي الطرق من السيارات والمشاة، واختيار أحجام مناسبة للطرق حتى تبرز جمال التزيين وجمال المدينة. الجدير بالذكر أن بلدية مدينة العين، تقوم بشكل دائم بتزيين المدينة في المناسبات الدينية والوطنية بالإضاءات الحديثة وبتصاميم تناسب المحتوى مثل شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم العلم واليوم الوطني.

إلى ذلك، أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع، تقام في 4 حدائق رئيسية في المدينة وهي مبزرة الخضراء وحديقة الشويب للعائلات وحديقة الظاهر وحديقة الوقن للعائلات، وذلك بهدف مشاركة المجتمع فرحة العيد.

وقال أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمة المجتمع: إنه تم تحديد أوقات افتتاح الحدائق خلال فترة العيد، حيث تفتح أبوابها في الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، مما يسمح لجميع أهالي وزوار مدينة العين، باستخدام الحدائق لأطول وقت ممكن، حيث تشهد هذه الفترة زيادة أعداد مرتادي الحدائق.

وأضاف الكويتي أن البلدية اختارت عدداً من الحدائق موزعة على قطاعات المدينة، والتي تحتضن فعاليات متنوعة لجميع فئات المجتمع خلال العيد، لافتاً إلى أن الفعاليات في مبزرة الخضراء بقطاع وسط المدينة بدأت أمس وتستمر حتى 30 أبريل الجاري، وتقام الفعاليات في حديقة الشويب للعائلات في القطاع الشمالي من 21 حتى 24 أبريل وفي حديقة الظاهر في القطاع الشرقي يومي 22 و23 أبريل وفي القطاع الجنوبي تم اختيار حديقة الوقن للعائلات.

وأوضح أن الفعاليات تتضمن الأسواق الشعبية وفعاليات ترفيهية وعرض المنتجات لدعم الأسر المنتجة إضافة لمناطق لألعاب الأطفال وركن مخصص للمأكولات.