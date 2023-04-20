«بهجة عيد» تفرح 300 أسرة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مؤسسة الإمارات» مؤخراً مبادرتها التطوعية «بهجة عيد» بهدف توزيع كسوة العيد على عدد من الأسر المتعففة، وشهدت المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة القناة بأبوظبي، مشاركة مجموعة من متطوعي برنامج «تكاتف» التابع لـ«مؤسسة الإمارات» لتجهيز أكثر من 5000 قطعة ملابس متنوعة نُظِفت بالبخار، وكُوِيَت وعُطرت قبل عرضها في المعرض. وبلغ إجمالي عدد المتطوعين المشاركين في المبادرة 270 متطوعاً، ممن حرصوا على تقاسم فرحة العيد مع الأسر المتعففة ورسم البسمة على الوجوه، تجسيداً لروح التآخي والتكاتف المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

وقال مهنا المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات، في تعليق له على المبادرة: تحرص مؤسسة الإمارات على تعزيز الجهود التطوعية الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في تعزيز جودة حياة الأفراد وضمان العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع. وعملت مبادرة بهجة عيد التطوعية، على مد يد العطاء للأسر المتعففة وإدخال البهجة في نفوسهم من خلال توفير كسوة العيد لـ 300 أسرة متعففة».

وأضاف المهيري: «استمرت المبادرة على مدار يومين متتاليين، شارك خلالهما مجموعة متميزة من المتطوعين بواقع 810 ساعات تطوعية لتجهيز الملابس بالشكل الأمثل وتوزيعها. ونحث مواطني ومقيمي الدولة على الانخراط في مثل هذه الجهود التطوعية التي تسهم في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي مستدام وتعزز الترابط والتلاحم بين كافة أفراد المجتمع».