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«منافذ الشارقة» جاهزة لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر

«منافذ الشارقة» جاهزة لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر
21 ابريل 2023 02:10

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الرابع للعام 2023، للوقوف على جاهزية جميع الجهات والمنافذ الحدودية على مستوى إمارة الشارقة، لاستقبال أفواج الزوار والقادمين للدولة خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدة اطمئنانها التام للجهوزية العالية على كافة الصعد.
وترأس الاجتماع الذي انعقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة.
وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء اللجنة والحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، مهنئين الأمتين العربية والإسلامية والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومتمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً، كما ناقشت اللجنة الاستعدادات القائمة من قبل الجهات التشغيلية في المنافذ والنقاط الحدودية لإمارة الشارقة في كل من منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنافذ دبا الحصن الحدودية الشرقي والغربي ونقطة المدام الحدودية لاستقبال الأفواج القادمة والمغادرة خلال عطلة عيد الفطر ومدى جهوزية هذه الجهات للتعامل مع المسافرين.  وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن اللجنة وضعت خطة للتعامل مع الازدحام والأفواج المتوقع قدومها بطريقة مبتكرة تساهم في التخفيف منها، إلى جانب تخصيص فرق دعم وإسناد للجهات المختصة، مؤكداً أن كافة المنافذ على أهبة الاستعداد لتجاوز التحديات التي من الممكن أن تواجهها خلال هذه الفترة، انطلاقاً من الحرص الدائم نحو توفير الإمكانيات للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة والمتابعة الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات بما يليق بمكانة الدولة كوجهة رائدة ومفضلة على مستوى المنطقة.

عيد الفطر
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