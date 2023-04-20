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«الإمارات للخدمات الصحية» تعمم مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الفطر

«الإمارات للخدمات الصحية» تعمم مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الفطر
21 ابريل 2023 02:10

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن ساعات العمل في جميع المنشآت الصحية التابعة لها خلال عطلة عيد الفطر السعيد، كما تدعو جميع أفراد المجتمع للتعرف على تفاصيل أوقات وساعات عمل المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات طب الأسنان خلال هذه العطلة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وبينت المؤسسة أن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية في منشآتها الصحية ستواصل تقديم الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة والممارسات العالمية، حرصاً على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين خلال عطلة عيد الفطر السعيد. وتقدم مراكز الصحة العامة، ومراكز فحص اللياقة، ومراكز وعيادات الأسنان أعمالها وفقاً لمواعيد تم تحديدها وتخضع للتحديث وفقاً للمتطلبات والمستجدات، حيث يمكن للمتعاملين الراغبين في مراجعة المراكز أو المستشفيات التعرف على مواعيد العمل عبر الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة، كما يمكنهم متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة لمعرفة المستجدات والتطورات التي تطرأ على المواعيد في حال حدوثها.
وأكد   الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن جميع المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة ستعمل وفقاً لجداول زمنية تعتمد نظام الفترات الصباحية والمسائية، لضمان توفير الخدمات لجميع المتعاملين، منوهاً بضرورة الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة للتعرف على أوقات العمل والمناوبات في المنشآت الصحية، واختيار الوقت الأمثل لزيارتها. وأضاف أن المؤسسة تحرص على توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية في جميع الأوقات والمناسبات والعطل الرسمية، لضمان توفير أجواء من الاطمئنان والأمان، والجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ بكل احترافية ومهنية، حيث تضع المؤسسة صحة المتعاملين في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.

إجازة عيد الفطر
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عيد الفطر المبارك
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مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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