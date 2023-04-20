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تكثيف الرقابة على منافذ البيع في خورفكان

بلدية خورفكان
21 ابريل 2023 02:10

فهد بوهندي (خورفكان)

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أعلنت بلدية مدينة خورفكان الانتهاء من كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث قامت بإعداد برنامج مكثف لمراقبة منافذ البيع في المدينة قبل العيد، وتجهيز فرق العمل لمراقبة الأسواق خلال أيام العيد.
وقد نفذ قسم الصحة حملات تفتيشية على الرخص الغذائية  وللتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة ومتابعة صالونات التجميل والحلاقة، للتأكيد على تطبيقها الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان صحة وسلامة الجمهور.
ومن جهة أخرى أعلنت البلدية عن مواعيد فتح الحدائق العامة خلال أيام العيد وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وإلى العاشرة مساء، كما قام قسم الخدمات البيئية بالتجهيزات المطلوبة للعيد من تنظيف كافة المصليات والمناطق المحيطة بها، وتخطيط مواقف السيارات بجانب المصليات لتنظيم حركة المركبات.
وانتهت البلدية من تزيين شوارع المدينة بالإضاءات الخاصة بالعيد لمزيد من مظاهر البهجة والسرور بعيد الفطر السعيد، كما أعلنت البلدية للجمهور عن جاهزية قسم الطوارئ لاستقبال الشكاوى طوال أيام العيد عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

خورفكان
الإمارات
عيد الفطر
عيد الفطر المبارك
عيد الفطر السعيد
بلدية خورفكان
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