فعالية ترفيهية للأيتام في دبي

دبي (الاتحاد)

شهد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، والعميد الدكتور أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فعالية ترفيهية وإفطار للأيتام، نظمتها مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع مدينة الطفل، وجمعية الهلال الأحمر، وجمعية بيت الخير، وذلك بحضور أحمد الخوري، مدير قسم الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في مدينة الطفل، ومحمد أهلي مدير قسم التطوير ورقابة الحدائق والمرافق الترفيهية، والنقيب عوض مبارك، وفاطمة بوحجير، منسقي المبادرة، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة.

تضمنت الفعالية التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، زيارة للمدفع الرمضاني الرحال في الفيستيفال سيتي مول، ومسابقات ثقافية، وورشة عمل تعريفية حول لغة الإشارة، وتوزيع هدايا على الأطفال. وأكد العميد علي المنصوري، أن الفعالية الترفيهية للأيتام، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها مبادرة الروح الإيجابية لتعزيز قيم العطاء والتراحم والتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، عبر فعاليات وأنشطة مجتمعية ورياضية وتوعوية تتوجه إلى سكان المناطق في إمارة دبي، مبيناً أن جميع تلك الفعاليات والبرامج تدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وتوجه كل من أحمد الخوري، ومحمد أهلي، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، على التعاون لتنفيذ فعالية متنوعة أدخلت السعادة إلى قلوب الأطفال، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن شرطة دبي حريصة دائماً على مشاركة مع مختلف فئات المجتمع المناسبات الوطنية والدينية، ونشر قيم التسامح والعطاء والتراحم عبر أنشطتها وفعالياتها الهادفة.