اختتام فعاليات حملة «رمضان معاً» في العين

محمد البلوشي (العين)

اختتم فريق «بالدماء نرويك يا وطن» التطوعي فعاليات حملة «رمضان معاً»، والتي هدفت إلى إفطار أكثر من 80 ألف صائم، بالتعاون مع مجالس أبوظبي ومكتب شؤون المواطنين وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً». وقال سالم راشد الساعدي رئيس الفريق: «نحن فخورون بالجهات الداعمة للعمل الخيري والجهات التي تتنافس لتقديم الدعم لأي عمل إنساني وتطوعي من شأنه تقديم خدمة مجتمعية ورسم صورة راقية عن صور الإنسانية في مجتمع الإمارات». وأضاف: وجود عدد كبير من المتطوعين المتواجدين يومياً من مختلف الأعمار الجنسيات والوظائف، ممن يفضلون قضاء ساعات قبل إفطارهم في خدمة المواطنين والمقيمين، ماهو إلا فخر لنا جميعا بأننا بنينا جيلاً قادراً على حمل رسالة الإنسانية، وربينا جيلاً واعياً يحمل المسؤولية المجتمعية ويسعى في خدمة الوطن في كافة المجالات، سيراً على نهج المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وعن مساهمة مجموعة أغذية في مبادرة (رمضان معاً) ضمن الشركاء الاستراتيجيين للحملة، صرح راشد الشامسي نائب رئيس الاتصال المؤسسي في مجموعة أغذية: «نفخر بمشاركة أغذية في حملة (رمضان معاً)، وذلك بالتعاون مع فريق (بالدماء نرويك يا وطن) التطوعي وهيئة معاً للمساهمات المجتمعية وتحت منصة دائرة تنمية المجتمع، حيث نساهم بتوفير منتجاتنا من التمور والماء، ضمن وجبات كسر الصيام التي يتم توزيعها على أكثر من 18 ألف صائم في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي والعين، كواجب وطني وثقافة نبيلة توارثناها عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، وإيماناً منا بأهمية المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، فهي جزء لا يتجزأ من نمو مجموعة أغذية ونجاحها، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في تعزيز ثقافة المشاركة وتنمية حس المسؤولية لدى موظفينا بشكل خاص، وتحقيق الترابط بين مختلف شرائح المجتمع بشكل عام».

وقالت الدكتورة خديجة الحميد مديرة إدارة شؤون الطلبة في أكاديمية ربدان: إن المشاركة في هذه الفعاليات واجب مجتمعي يعكس الصورة الحضارية والمعاني الإنسانية التي أوصانا بها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيدة بتوجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع الموظفين والطلبة على العمل التطوعي والمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تنمي الجانب الإنساني في شخصيات الطلبة، إلى جانب الجانب الأكاديمي، مما يحفزهم على العطاء المستمر.

وقد شارك في نجاح هذه المبادرة عدد كبير من طلاب وموظفي الأكاديمية، تجاوزت ساعاتهم التطوعية 3000 ساعة.

وقال الدكتور علي أحمد الأنصاري: نشكر هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» التي كانت الداعم الرئيسي لهذه المبادرة، ونشكر أيضاً الجهات الداعمة التي ساهمت في نجاح هذا العمل، وزارة تنمية المجتمع، وأكاديمية ربدان، وشركة أغذية ومياه العين، وشركة تارجت الرياضية، وجميع أعضاء ومنتسبي فريق «بالدماء نرويك يا وطن» وجميع المتطوعين من مختلف الفرق التطوعية على مشاركتهم لنا هذا النجاح، ليكون«رمضان معاً» في هذا العام أكثر سلاماً ونجاحاً وتألقاً.