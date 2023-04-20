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شرطة أبوظبي وجامعة العين تكرمان الفائزين بالمسابقات الرمضانية

سلطان باوزير وعامر قاسم خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
21 ابريل 2023 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجامعة العين في أبوظبي الفائزين في المسابقات الرمضانية والتي تهدف إلى تعزيز التوعية والثقافة المرورية والحد من السلوكيات الخاطئة، والتي تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بالجامعة طيلة شهر رمضان المبارك.
وأوضح المقدم سلطان عبدالله باوزير رئيس قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي خلال تكريمه الفائزين أن المسابقات شهدت مشاركات متميزة من مختلف شرائح المجتمع وأن الهدف من هذا التعاون مع جامعة العين المساهمة في ترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الآمنة، وزيادة مستويات الوعي المروري لدى السائقين وتعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لضمان سلامة أفراد المجتمع. ومن جانبه قدم الدكتور عامر محمد قاسم نائب مدير جامعة العين الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي لمساهماتها ورعايتها هذه المسابقة والتي ركزت على العديد من موضوعات التوعية المرورية منها ربط حزام الأمان والانشغال بغير الطريق وخطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعبور المشاة والنقاط المرورية.

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