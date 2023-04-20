الجمعة 21 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

60 ألف عبوة مياه لـ«أطعم تؤجر» قدمتها «كهرباء الشارقة»

إعداد العبوات للتوزيع ضمن المبادرة (من المصدر)
21 ابريل 2023 02:10

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
«5 نقاط» تفصل «الفرسان» عن «ثالث 21»

شاركت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بعدد 2500 كرتونة مياه تضم (60.000 عبوة) من مياه مصنع زلال في النسخة الرابعة من مبادرة «أطعم تؤجر الرمضانية 2023» التي أطلقتها شرطة أبوظبي، بالتعاون مع «فريق أبشر يا وطن التطوعي» لتوزيع وجبات إفطار خلال شهر رمضان المبارك على السائقين في 6 مواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز ثقة ورضا فئات المجتمع وإسعادهم. وأوضحت شريفة الزرعوني مدير إدارة مصنع مياه زلال، أن المشاركة في هذه المبادرة يأتي ضمن أهداف الهيئة في نشر قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها ديننا الحنيف، وتمليها علينا تقاليدنا بدعم المبادرات المجتمعية، مؤكدة أن مصنع مياه زلال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة يواصل دوره في خدمة المجتمع، من خلال دعم ورعاية الفعاليات والأنشطة والمؤسسات، لتستمر مسيرة التقدم والازدهار.
وأشادت بمبادرة «أطعم تؤجر» التي تساهم في توفير وجبات للصائمين أثناء قيادة سياراتهم والتقليل من الحوادث المرورية، ونشر ثقافة التسامح وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وقيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة، وإشراك المتطوعين في الأنشطة التي تدعم المجتمع.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
شرطة أبوظبي
أطعم تؤجر
حملة أطعم تؤجر
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
الرياضي
الغساني: لا ضغوط على شباب الأهلي وحسم اللقب بأيدينا
اليوم 12:30
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
الإمارات
سمو الشيوخ يستقبلون المهنئين بعيد الفطر في قصر المشرف
اليوم 12:20
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
الرياضي
هالاند يتحدى «مصير» صلاح ومبابي!
اليوم 12:16
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
الرياضي
نيمار.. «الحنين» إلى «النادي القديم»!
اليوم 12:09
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر
الإمارات
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر في مسجد قصر الزاهر
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©