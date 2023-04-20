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20 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«بيت الخير»

التزام توزيع الزكاة على مستحقيها (من المصدر)
21 ابريل 2023 02:10

دبي (الاتحاد) 

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في مبادرة منه لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً والمسجلة في «بيت الخير»، قام بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي للجمعية، بتقديم 20 مليون درهم، في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الخدمات المجتمعية في البنك، لتنسيق جهودها مع المؤسسات الخيرية والإنسانية، لتساهم في توزيع أموال زكاة المودعين، ضمن التزام بنك دبي الإسلامي بتوزيع زكاتهم على مستحقيها، من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها بجمع التبرعات وإنفاقها داخل الدولة، حيث تقدم الإدارة الكثير من المساعدات الخيرية والإنسانية، التزاماً من بنك دبي الإسلامي بخدمة المجتمع.

بنك دبي الإسلامي
الإمارات
دبي
دبي الإسلامي
بيت الخير
الأسر المواطنة
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