«الاتحاد الخيرية» توزع العيدية وكسوة العيد

عجمان (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، عن توزيع العيدية وكسوة العيد على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام، لإدخال الفرحة والسرور عليهم، بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد على أسر أبناء النزلاء في المؤسسات الإصلاحية والعقابية في عجمان.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «تأتي هذه المبادرة من المؤسسة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وانطلاقاً من رؤية المؤسسة في جعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لإيصال الدعم والمساعدة للآخرين وحرصها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها».