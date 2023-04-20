سفارة الإمارات لدى برازيليا تقيم مأدبة إفطار رمضانية

برازيليا (وام)

أقام صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.. احتفاء بـ «يوم زايد» مأدبة إفطار رمضاني مشتركة مع سفارة مملكة البحرين الشقيقة في العاصمة برازيليا.

وألقى السفير السويدي بهذه المناسبة - التي تأتي في إطار تعزيز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي بين الشعوب -.. كلمة تطرق فيها لمسيرة دولة الإمارات والعلاقات بين مختلف الثقافات على أساس الاحترام والتسامح والتعايش السلمي ومساهمتها في تعزيز السلام، والمبادئ والقيم المستمدة من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

واستحضر السفير في كلمته احتفال دولة الإمارات في 10 أبريل بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»، مشيراً إلى أنه يشكل احتفاء بإرث إنساني متصل نابع من القيم الاجتماعية النبيلة التي نشأ عليها شعب الإمارات.

وأشار إلى احتضان دولة الإمارات أبناء أكثر من 200 جنسية ينعمون بالحياة الكريمة والاحترام، تجسيداً لروح «وثيقة الأخوة الإنسانية» من أجل السلام العالمي والعيش المشترك وترسيخ القيم المشتركة للتعايش والتفاهم.

من جانبه، ألقى بدر الحليبي، سفير مملكة البحرين لدى البرازيل، كلمة أكد فيها على قيم التسامح والتعايش والتي تشكل جزءاً من الهوية الوطنية في البحرين.

وأضاف: أنّ هذه الانجازات توّجت بتدشين «وثيقة إعلان مملكة البحرين» التي تعد وثيقة دولية حول مفهوم التعايش الإنساني والتي تمخض عنها إنشاء «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي».

وألقى سيدني روميرو، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية، كلمة أشاد فيها بقيم التسامح والتعايش في كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، كما أشاد بالزيارة التاريخية لفخامة الرئيس لولا دا سيلفا لدولة الإمارات قبل أيام والتي عزّزت الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات الحكومية والبرلمانية والقضائية والعسكرية ورجال الأعمال، ومن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى برازيليا، وممثلين عن المجتمع المدني البرازيلي.